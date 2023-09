Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Napoli

Riparte la Serie A! E domani sera, per la quarta giornata del massimo campionato italiano, si accenderanno le luci dello stadio Luigi Ferraris per la sfida tra Genoa e Napoli. Il Grifone proverà a conquistare contro gli Azzurri la prima vittoria interna in campionato, Gilardino si affida agli stessi 11 della sconfitta di Torino: in avanti Malinovskyi e Gudmundsson alle spalle di Retegui. Garcia cambia due uomini rispetto al ko contro la Lazio: Mario Rui prenderà il posto di Olivera, Elmas favorito su Raspadori e Lindstrom per sostiture Politano.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. All. Gilardino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Foto: Instagram Napoli