Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Napoli

Alle 20.45 domani sera, un Genoa in ottima forma ospita il Napoli a Marassi, desideroso di vendicare il 6-0 dell’andata.

Ballardini deve rinunciare a 4 elementi, Biraschi, Cassata, Paleari, C. Zapata. In attacco Destro dovrebbe fare tandem con Scamacca.

Il Napoli si presenza in Liguria con 4 assenze pesanti, Ghoulam e Koulibaly positivo al Covid, Mertens e Fabian Ruiz non al meglio, con il belga a curarsi in patria.

Gattuso rispolvera Maksimovic al fianco di Manolas in difesa, in attacco Inzigne, Lozano e Petagna.

Queste le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca. All. Ballardini.

Napoli: (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All. Gattuso.

Foto: Sito Genova