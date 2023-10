Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Milan

Alle 20.45, il posticipo del sabato sera vede affrontarsi Genoa e Milan.

Difesa a 3 per i Grifoni, anche se Gilardino ha in mente anche una possibile difesa a 4. Dragusin, Bani e Vasquez i centrali. Con Badelj e Strootman ancora indisponibili, Thorsby-Frendrup in mezzo con Malinovskyi, in attacco, out Retegui, spazio alla coppia leggera ma molto tecnica, Gudmundsson – Messias.

In casa Milan, conferme per il 4-3-3. In difesa torna dal 1′ Florenzi, dopo che Calabria ha giocato titolare in Champions. Piccolo dubbio se partire con Thiaw o Kjaer ma il tedesco sembra favorito. A centrocampo, ancora senza Loftus-Cheek, confermato Musah sulla destra come a Dortmund, con Adli che torna titolare come regista e al suo fianco Reijnders. In attacco riposa Giroud: al suo posto Okafor, poi Leao e Pulisic a completare il tridente.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Matturro; Gudmundsson, Messias. All. Gilardino

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Pulisic, Okafor, Leao. All. Pioli

Foto: twitter Genoa