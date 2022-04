Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Lazio

Sarà la partita fra Genoa e Lazio, in programma al Ferraris alle 12.30, ad aprire la domenica di Serie A

In casa biancoceleste resta un’incognita la possibile presenza dal primo minuto di Luis Alberto, dato che il centrocampista spagnolo ha saltato diverse sessioni si allenamento a causa della febbre: lo spagnolo è in dubbio e si gioca una maglia con Basic. Ballottaggio anche in attacco, dove Pedro insidia la posizione di Zaccagni per un posto al fianco di Felipe Anderson e Immobile.

Il Genoa recupera Ostigard e Bani, anche se quest’ultimo probabilmente andrà in panchina. Davanti Destro è in vantaggio su Yeboah per un posto da titolare.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vazquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Destro.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

