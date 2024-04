Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Lazio

Domani alle 18:30 scenderanno in campo Genoa e Lazio per aprire la trentatreesima giornata di Serie A. Tudor verso la conferma della stessa formazione che ha battuto la Salernitana. Immobile non ce la fa, indisponibili anche Zaccagni, Guendouzi e Provedel. Diverse assenze anche per Gilardino, che davanti si affiderà alla coppia Ekuban-Retegui retrocedendo Gudmundsson in mediana.

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Strootman, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Tudor

Foto: Instagram Lazio