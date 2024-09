Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Juventus

Alle 18 domani sfida tra due squadre alla ricerca di riscatto, in uno scenario spettrale, a porte chiuse a Marassi, si sfidano Genoa e Juve. Il Genoa reduce dal derby perso in Coppa Italia, la Juve da tre 0-0 di fila in campionato.

In casa Genoa, Gilardino va per il 3-5-2, out diversi elementi, indisponibili Messias, Ekuban e Malinovskij re con le scelte in attacco obbligate con la coppia Pinamonti-Vitinha. A destra Zanoli vuole insidiare Sabelli, mentre Bani potrebbe rifiatare a vantaggio di Vogliacco.

In casa Juve, Motta ha dato la formazione in conferenza stampa. Novità in difesa, dove Di Gregorio, Cambiaso e il recuperato Gatti si accomodano in panchina. Danilo titolare per la prima volta con Motta, e il classe 2004 Rouhi a sinistra. Chance per Fagioli, confermato McKennie. L’attacco è quello delle ultime partite, con Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Vlahovic.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Gollini; de Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Gilardino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Bremer, Rouhi; McKennie, Fagioli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Motta

Foto: twitter Genoa