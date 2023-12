Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Juventus

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Genoa e Juventus per vedere la sedicesima giornata di Serie A. Allegri deve rinunciare a Kean per circa un mese e sembra orientato a confermare l’undici visto contro il Napoli, con la coppia Chiesa-Vlahovic in avanti e Rabiot regolarmente dal 1′ in mezzo al campo. Gilardino non dovrebbe avere Retegui, in attacco Messias insieme a Gudmundsson. Recuperato Bani, possibile titolare in difesa.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Messias. All. Gilardino

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

Foto: Twitter Juventus