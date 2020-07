Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Inter

Domani sera sarà la volta di Genoa-Inter, gara valida per la trentaseiesima giornata di serie A. Conte potrebbe attuare un leggero turnover pur non mutando in maniera drastica la formazione titolare. Sarà 3-4-1-2: tra i pali ci sarà Handanovic; il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Skriniar, Ranocchia e Bastoni; sugli esterni dovrebbero agire Moses e Young, mentre in mezzo pare certa la presenza di Gagliardini e Brozovic; Eriksen avrà il compito di supportare Lukaku e Lautaro in attacco. Prosegue la corsa salvezza per il Genoa di Nicola che dovrebbe adottare un modulo speculare a quello dei nerazzurri: tra i pali andrà Perin; la difesa sarà composta da Zapata, Masiello e Romero; in mezzo agiranno Schone e Jagiello, mentre sugli esterni ci saranno Biraschi e Criscito; Iago Falque agirà alle spalle di Pandev e Pinamonti.

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Zapata, Masiello; Biraschi, Jagiello, Schone, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All. Conte

FOTO: Twitter ufficiale Inter