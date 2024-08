Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Inter

Parte la Serie A con i campioni d’Italia in carica dell’Inter che esordiranno a Marassi in casa di un Genoa in ricostruzione dopo le cessioni di Retegui e Gudmundsson. Per la prima di campionato, Gilardino dovrebbe affidarsi alla coppia Messias-Vitinha in attacco. Il Genoa proverà a portare Pinamonti quantomeno in panchina. In porta, probabile esordio con la maglia genoana per Gollini, mentre in difesa dovrebbero partire De Winter, Bani e Vasquez. Centrocampo che dovrebbe essere a cinque con Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup e Martin.

In casa Inter, consueto 3-5-2 per Inzaghi che riparte della certezza in attacco Lautaro-Thuram. In difesa dubbio Bisseck-Pavard, con il tedesco attualmente in vantaggio per giocare al posto di De Vrij, al fianco di Bastoni e Acerbi. Il centrocampo dovrebbe essere lo stesso della scorsa stagione.

Queste le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Messias, Vitinha. All. Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S. Inzaghi

Foto: twitter Genoa