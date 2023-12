Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Inter

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Genoa e Inter per la diciottesima giornata di Serie A. I nerazzurri ancora senza Lautaro e Dimarco, che rientreranno contro il Verona a inizio gennaio. Potrebbe tornare Dumfries tra i convocati, ma Inzaghi va verso la conferma della formazione che ha battuto il Lecce. Unico dubbio in difesa, con Bisseck in ballottaggio con Pavard (il tedesco è favorito). Frattesi ha smaltito la febbre e sarà a disposizione pronto a subentrare, al pari di De Vrij. Il Genoa ritrova Retegui e Messias, che però dovrebbero partire dalla panchina

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, de Winter; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban. All: Gilardino

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. All: S. Inzaghi

Foto: sito Inter