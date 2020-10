Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Inter

Sarà Genoa-Inter una delle gare sotto osservazione per gli appassionati di Serie A con l’Inter di Antonio Conte che vuole tornare a vincere dopo la brusca frenata nel derby e il pari in Champions League. Nei padroni di casa sarà il duo Pandev–Pjaca a guidare l’attacco del Grifone con Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc e Czyborra nei cinque di centrocampo. In vista della gara di Coppa Italia contro il Catanzaro, il Genoa guarda anche con buon occhio al turnover lanciando dal primo minuto Biraschi. Nell’Inter invece torna titolare Eriksen alla sua seconda gara consecutiva con Vidal e Barella sulla mediana insieme a Perisic e Darmian (Hakimi negativo al tampone) che agiranno da esterni sulle fasce. In attacco torna il duo Lukaku-Lautaro Martinez. Con Bastoni che torna a fare il centrale sinistro nella difesa a tre guidata da De Vrij.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Masiello; Ghiglione, Behrami, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Pjaca. All: Rolando Maran

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All: Conte

Foto: twitter Inter