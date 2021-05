Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Atalanta

Domani alle 15.00 Genoa e Atalanta apriranno la 37a giornata di Serie A 2020-21 a Marassi.

Ballardini deve rinunciare a Badelj, sostituito mercoledì a Bologna per una forte contusione rimediata sopra al quadricipite. In mediana dovrebbero trovare posto Rovella e le novità Melegoni e Cassata, a scapito di Strootman e Zajc. Dietro Radovanovic e ai lati Onguene e Masiello, sulle corsie esterne Goldaniga e Zappacosta.

Tra i pali Marchetti, riposa Perin. Avanti Shomurodov e Destro, scalpita per entrare a gara in corso Goran Pandev. Non è nell’elenco dei convocati Gianluca Scamacca.