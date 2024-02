Le ultimissime sulle probabili formazioni di Frosinone-Roma

Derby laziale domani, tra Frosinone e Roma.

Alcuni cambi in casa ciociara. Di Francesco contro la Roma dovrebbe far partire dal 1′ Cheddira, favorito su Kaio Jorge. Dietro al centravanti marocchino Gelli, Soulè e Harroui, che parte davanti a Seck. Sulla fascia sinistra ballottaggio Valeri-Brescianini con il primo favorito.

In casa Roma, De Rossi dovrebbe far rifiatare, dopo 5 partite di fila, Dybala. Prima da titolare per Baldanzi, davanti insieme a Lukaku ed El Shaarawy. A centrocampo Cristante e Pellegrini ai lati di Paredes. Angelino ancora titolare a sinistra in difesa.

Queste le probabili formazioni:

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri; Barrenechea, Mazzitelli; Gelli, Soulé, Harroui; Cheddira. All. Di Francesco

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi

Foto: sito Frosinone