Le ultimissime sulle probabili formazioni di Frosinone-Napoli

Domani alle 18.30 prenderà il via il campionato di Serie A 2023-24. Il Napoli campione d’Italia pronto all’esordio in campionato sul campo del Frosinone. Di Francesco partirà da Turati tra i pali, Oyono e Marchizza i favoriti per le corsie esterne in difesa. Monterisi favorito su Szyminski per affiancare Romagnoli al centro della difesa. A centrocampo saranno Harroui, Mazzitelli e Brescianini a partire dal primo minuto. In attacco Caso è l’unico certo del posto da titolare. Baez farà staffetta con Kvernadze mentre Borrelli è in leggero vantaggio su Cuni per il posto in mezzo. Rudi Garcia, invece, dovrà rinunciare a Kvaratskhelia dopo l’affaticamento accusato quest’oggi: al suo posto Raspadori. In difesa Olivera in vantaggio su Mario Rui. A centrocampo, se non dovesse farcela Anguissa, pronti Elmas o Raspadori (con Lozano a completare il tridente).

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Brescianini; Baez, Borrelli, Caso. All. Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Rudi Garcia

Foto: Instagram Napoli