Le ultimissime sulle probabili formazioni di Frosinone-Milan

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Frosinone eMilan per la ventitreesima giornata di Serie A. Ancora emergenza in difesa per Di Francesco, intenzionato a schierare Monterisi e Brescianini terzini. Pioli, invece, va verso la conferma degli stessi undici per la quarta partita di fila. Nell’ultimo allenamento prima della partenza per la gara di domani, Pioli ha alternato Adli e Musah, ma il francese è in vantaggio.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Gelli, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. All. Di Francesco

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, T.Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Foto: Twitter Milan