Le ultimissime sulle probabili formazioni di Frosinone-Lazio

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Frosinone e Lazio per la ventinovesima giornata di Serie A. Martusciello ritrova Guendouzi e parte con Mandas in porta al posto dell’infortunato Provedel. Lazzari e Casale favoriti su Pellegrini e Gila. Davanti Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Di Francesco in attacco sceglie Cheddira, in difesa a sinistra Valeri torna a disposizione ma è in ballottaggio con Lirola.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Gelli. All. Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Martusciello

Foto: Instagram Frosinone