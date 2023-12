Le ultimissime sulle probabili formazioni di Frosinone-Juventus

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Frosinone e Juventus per la diciassettesima giornata di Serie A. Per la trasferta di Frosinone, Allegri recupera Rabiot che torna dal 1’. Locatelli in regia, McKennie l’altra mezzala, confermati Cambiaso e Kostic sugli esterni. Si ferma Chiesa, Kean ancora ai box: davanti ci sono Milik e Vlahovic. Di Francesco, reduce dallo straordinario 4-0 al Maradona in Coppa Italia, punta sugli ex Barrenechea e Soulé, mentre Kaio Jorge è in ballottaggio serrato con Cheddira.

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Soulé, Cheddira. All: Di Francesco

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All: Allegri

Foto: Twitter Juventus