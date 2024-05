Le ultimissime sulle probabili formazioni di Frosinone-Inter

Comincia la 36a giornata di Serie A con una sfida delicata, per la corsa salvezza, dove il Frosinone ospita l‘Inter già campione d’Italia.

In casa laziale, Di Francesco dovrebbe confermare Cerofolini tra i pali. Sulle fasce favoriti Zortea e Valeri. Davanti ci sono Cheddira e Soulé.

In casa Inter, consueto 3-5-2 per Inzaghi, Sommer dovrebbe tornare tra i pali. A destra Darmian in netto vantaggio su Dumfries. Arnautovic e Thuram, partiti dalla panchina nell’ultimo match contro il Sassuolo, dovrebbero giocare titolari.

Queste le probabili formazioni:

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Lirola, Okoli, Bonifazi; Zortea, Brescianini, Mazzitelli, Reinier, Valeri; Soulé, Cheddira. All: Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi

Foto: sito Frosinone