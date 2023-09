Le ultimissime sulle probabili formazioni di Frosinone-Fiorentina

Domani alle 18:30 scenderanno in campo Frosinone e Fiorentina per la sesta giornata di Serie A. Niente turnover per Di Francesco: in porta niente da fare per l’ex di turno Cerofolini, confermato Turati che sta vivendo un magic moment. In difesa Oyono e Marchizza sugli esterni con Okoli e Romagnoli in mezzo. In mediana ballottaggio Brescianini-Garritano per affiancare Barrenechea e Mazzitelli. Confermato al centro dell’attacco Cheddira con Soulé a destra e uno tra Baez e Caso sulla sinistra. Italiano va per la conferma di Terracciano in porta, con l’infortunato Dodo rimpiazzato in difesa da Kayode per completare il reparto arretrato assieme a Milenkovic e Quarta, favoriti su Ranieri, e Parisi che può far rifiatare Biraghi. In mezzo pronti a tornare dal 1′ sia Arthur che Duncan, sulla trequarti verso la conferma Bonaventura e Kouame, mentre Sottil si gioca una maglia da titolare con Brekalo. Ballottaggio in attacco, Beltran appare leggermente favorito su Nzola.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Garritano, Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Cheddira, Baez.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan, Kouamé, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Foto: Instagram Fiorentina