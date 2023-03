Le ultimissime sulle probabili formazioni di Friburgo-Juventus

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Friburgo e Juventus per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Sono 23 i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri, fuori Pogba e Bonucci. Mentre ci saranno Chiesa e Di Maria ma partiranno dalla panchina. In porta torna Szczesny, il tridente difensivo sarà composto da De Sciglio, Danilo e Bremer In regia riecco Locatelli con Fagioli e Rabiot, mentre sulle fasce ci saranno Cuadrado e Kostic In attacco, possibile conferma per Miretti alle spalle di Vlahovic. Ma c’è anche l’ipotesi 3-5-2 con Kean insieme al serbo

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic.

FRIBURGO (3-4-2-1): Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Gunter, Eggestein, Hofler, Doan; Holer, Grifo; Gregoritsch.

Foto: Twitter Juve