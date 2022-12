Le ultimissime sulle probabili formazioni di Francia-Marocco

Domani alle 20 andrà in scena la seconda semifinale di questa edizione della Coppa del Mondo: scenderanno in campo Marocco e Francia, chi vince troverà l’Argentina nella finalissima. Pochi dubbi per il Ct Deschamps: Koundè dovrebbe essere ancora preferito a Pavard, ma restano i dubbi sulle condizioni di Upamecano e Rabiot alle prese con dei sintomi influenzali. Qualche dubbio in più, invece, per il Ct del Marocco Regragui che potrebbe contare su alcuni rientri importanti di Aguerd e Mazraoui. Ma nel caso in cui non dovessero farcela, pronti ancora El Yamiq e Attiat-Allah. Da valutare ancora le condizioni di Saiss ma il centrale difensivo dovrebbe essere regolarmente in campo. Stringerà ancora i denti Amrabat. Nessun dubbio sul tridente: En-Nesyri completerà il tridente con Ziyech e Boufal.

Francia(4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Marocco(4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Foto: Logo Qatar 2022