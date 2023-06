Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-West Ham

Alle 21 domani alla Eden Arena di Praga, va in scena la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham United.

In casa viola alcuni dubbi per Italiano, con Igor che è in ballottaggio con Martinez Quarta in difesa per affiancare Milenkovic, ma l’argentino parte favorito. In mediana, Amrabat e Mandragora vanno a comporre il duetto di centrocampo con Bonaventura da trequartista centrale. Gonzalez e Ikoné sulle corsie. In attacco Cabral favorito su Jovic nel 4-2-3-1.

In casa West Ham, Moyes sceglie Coufal nel ruolo di terzino destro. Hammers che dovrebbero passare a specchio con la Fiorentina, con Rice e Soucek da diga di centrocampo e Paquetà come trequartista centrale. Antonio confermato come terminale offensivo.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral. All. Italiano.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Souček; Bowen, Paquetà, Benrahma; Antonio. All. Moyes

Foto: twitter Uefa