Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Viktoria Plzen

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Fiorentina e Viktoria Plzen per la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Italiano pensa a Nico Gonzalez-Beltran-Kouamé alle spalle di Belotti. In difesa Ranieri favorito su Martinez Quarta, a centrocampo Bonaventura in vantaggio su Arthur.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Sykora; Sulc, Vydra; Chory. All. Koubek

Foto: Instagram Fiorentina