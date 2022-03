Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Verona

Domani alle 15.00 Fiorentina-Verona, match valido per la ventottesima giornata di campionato.

Viola reduci dalla sconfitta di Coppa Italia con la Juve, previsti dunque cambi. In porta potrebbe tornare Dragowski, mentre in avanti Piatek parte ancora avanti nel solito ballottaggio con Cabral. Saponara insidia Sottil, mentre Ikoné viaggia verso la conferma. Maleh sostituirà lo squalificato Bonaventura.

Dubbio Barak per Tudor, che probabilmente siederà in panca. Al suo posto c’è Lasagna. In avanti il grande ex Simeone.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, Sottil. All. Italiano.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari, Lasagna; Simeone. All. Tudor.

