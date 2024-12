Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

Domani alle 18.30 scenderanno in campo Fiorentina e Udinese per la diciassettesima giornata di Serie A. Archiviata la Conference League, per la Fiorentina è tempo di pensare di nuovo al campionato. Palladino prepara il suo 4-2-3-1 anti-Udinese in cui De Gea si riprende il posto in porta. Con Dodo squalificato tocca a Kayode a destra, Ranieri e Gosens intoccabili, mentre potrebbe riposare Comuzzo. A centrocampo pronti a essere riproposti Cataldi e Adli dal 1′ come a Bologna, con Beltran che a sinistra dell’attacco può rifiatare e far posto al rientrante Sottil. A destra Colpani avanti su Ikone, Gudmundsson centrale alle spalle di Moise Kean.

In dubbio fino all’ultimo Lovric e Giannetti, vittima di acciacchi muscolari di lieve entità. Si va verso la riconferma del 3-5-2 con Sava in porta, Kristensen, Bijol e Kabasele a formare la linea difensiva. Ehizibue e Zemura i due esterni con al centro Atta, Karlstrom ed Ekkelenkamp. Coppia d’attacco Thauvin-Lucca.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea: Kayode, Quarta, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamo, Zemura; Thauvin, Lucca.

Foto: Instagram Fiorentina