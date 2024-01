Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Udinese e Fiorentina per la ventesima giornata di Serie A. Italiano dovrebbe rilanciare Terracciano tra i pali. A destra ci sarà Kayode, difficile l’impiego del nuovo arrivato Faraoni dal 1′. A sinistra Parisi può far rifiatare Biraghi mentre al centro Ranieri e Milenkovic sono in vantaggio su Quarta. In mediana Arthur potrebbe essere tenuto a riposo in vista della Supercoppa, pronto ancora Lopez accanto a Duncan. Sulle fasce Ikone e Brekalo sono in vantaggio sul rientrante Sottil, Bonaventura a rimorchio dell’unica punta: Beltran favorito rispetto a Nzola. Non sono previsti particolari cambiamenti nell’undici titolare dell’Udinesd. Il ballottaggio più importante resta in porta, con Silvestri e Okoye che attendono la decisione di Cioffi. Difesa a tre che sarà formata dai soliti Joao Ferreira, Nehuen Perez e Kristensen. Sulle fasce Zemura è tornato in gruppo e si candida al ritorno in campo dal primo minuto al posto di Kamara. A destra ci sarà Ebosele. In mezzo riconfermati Payero, Walace e Lovric. Davanti coppia d’attacco Pereyra-Lucca.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Ranieri, Kayode; Maxime Lopez, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Beltran. All. Italiano

UDINESE (3-5-2): Okoye; Joao Ferreira, Perez, Kristensen; Zemura, Payero, Walace, Lovric, Ebosele; Pereyra, Lucca. All. Cioffi

Foto: Instagram Fiorentina