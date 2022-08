Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Twente

Domani alle 21, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, ci sarà l’esordio europeo della Fiorentina, che sfiderà il Twente nell’andata dei playoff di Conference League.

Dopo l’esordio vittorioso in campionato sulla Cremonese, Italiano farà dei cambi per sfidare gli olandesi e provare a strappare il pass per la fase a gironi della terza competizione europea.

In casa Fiorentina, in porta dovrebbe tornare Terracciano, con Biraghi e Milenkovic unici sicuri del posto in difesa. Quarta sarà schierato nuovamente dal primo minuto. Ballottaggio sulla destra, con Dodô leggermente avvantaggiato su Venuti. Bonaventura non si è allenato e ha svolto lavoro in palestra, ma dovrebbe essere della partita. Duncan è pronto a riprendersi il suo posto in mezzo al campo. Cambiano gli esterni e Cabral parte avvantaggiato su Jovic visto la possibile alternanza.

Per il Twente, probabile 4-2-3-1, con Van Wolfswinkel terminale offensivo.

Queste le probabili formazioni: