Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Torino

Sfida interessante, la prima del sabato sera, quella tra Fiorentina e Torino, due nobili alla ricerca di riscattare l’ultima deludente annata.

Italiano ritrova Nastasic che sta bene e si candida per un posto da titolare. Ballottaggio aperto tra Castrovilli e Maleh in mezzo al campo. Terracciano tra i per lo squalificato Dragowski espulso a Roma.

In casa Torino, torna Belotti dal 1′, che potrebbe essere sostenuto dal duo Sanabria-Pjaca. A centrocampo favorita la coppia Linetty-Mandragora.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, N.Gonzalez. Allenatore: Italiano.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Djidji, Rodriguez; Singo, Linetty, Mandragora, Aina; Saabria, Pjaca; Belotti. Allenatore: Juric.

Foto: Sito Fiorentina