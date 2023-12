Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Torino

Domani alle 18.30 scenderanno in campo Fiorentina e Torino per la diciottesima giornata di Serie A. In difesa torna arruolabile Quarta e il ballottaggio è serratissimo con Milenkovic e Ranieri, che conservano un leggero vantaggio, mentre a sinistra Biraghi dovrebbe essere ancora preferito a Parisi. Torna a disposizione Bonaventura ed è probabile che Italiano lo schieri dall’inizio. Ballottaggio anche sugli esterni, con Ikoné e Kouame in lieve vantaggio su Sottil. A guidare l’attacco ci sarà ancora Lucas Beltran. Juric ripartirà da Tameze, Buongiorno e Rodriguez in difesa. In mezzo al campo Linetty e Bellanova ritornano a disposizione, ma, mentre l’ex Inter non dovrebbe problemi a riprendersi a titolarità a destra a scapito di Soppy, il polacco deve fare i conti con Samuele Ricci. Come interni di centrocampo toccherà ancora a Vlasic ed Ilic, mentre sulla sinistra, infine, Vojvoda dovrebbe spuntarla su Lazaro. In attacco confermatissimi Sanabria e Zapata.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Beltran. All. Italiano

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vlasic, Vojvoda; Sanabria, Zapata. All. Juric

Foto: Instagram Fiorentina