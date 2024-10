Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-The New Saints

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Fiorentina e The New Saints per la prima giornata di Conference League. Palladino dovrà reinventare la difesa viste le squalifiche di Quarta, Ranieri e Comuzzo. Davanti a Terracciano, ci sarà l’esordio di Moreno, probabilmente in una difesa a 3, con Kayode e capitan Biraghi braccetti. Nella linea dei 4 centrocampisti troveranno posto Adli e anche Parisi. Ballottaggio aperto tra Richardson e Mandragora, al ritorno da l’infortunio. Davanti dietro a Beltran, la coppia Ikone-Sottil, con Kouame pronto al ballottaggio con l’argentino.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Kayode, Moreno, Biraghi; Dodò, Adli, Richardson, Parisi; Ikoné, Sottil; Beltran. All. Palladino

Foto: Instagram Fiorentina