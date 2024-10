Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Roma

Il posticipo domenicale della Serie A è quello tra Fiorentina e Roma al Franchi.

In casa viola, Italiano ha perso Gudmundsson a centrocampo per infortunio, sulla trequarti ci sarà Beltran al posto dell’islandese. In attacco ballottaggio tra Kouame e Kean, con l’italiano al momento favorito.

In casa Roma, Mancini torna titolare in difesa, con lui ci saranno Ndicka e Hermoso. Cristante riprende il suo posto a centrocampo al posto di Le Fée, dopo la gara di coppa. Assente El Shaarawy, sulla trequarti giocheranno Dybala e Pellegrini alle spalle dell’unica punta Dovbyk.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All Palladino

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Juric

Foto: sito Fiorentina