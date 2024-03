Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Roma

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Fiorentina e Roma per la ventottesima giornata di Serie A. De Rossi dovrebbe cambiare il solo Spinazzola per Angelino. Nella Viola, anche lei impegnata nell’ottavo di Conference contro il Maccabi, torna Arthur e ci sarà Barak nel ruolo di trequartista alle spalle di Belotti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Ikoné, Barak, Nico Gonzalez; Belotti. All. Italiano

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All De Rossi

Foto: Instagram Roma