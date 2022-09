Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Riga

La Fiorentina torna nella fase a gironi di una coppa europea e ospiterà il Riga al Franchi nella prima giornata della Conference League.

Fiorentina senza Nico Gonzalez, oltre a Milinkovic. Mancherà anche Igor squalificato, per cui davanti a Gollini si posizioneranno Terzic a sinistra, Dodò in ballottaggio con Venuti a destra e la coppia centrale formata da Martinez Quarta e Ranieri. A centrocampo c’è il forfait di Duncan: il terzetto in mediana dovrebbe quindi essere formato da Mandragora, Barak e Maleh con Zurkowski come alternativa. In attacco Cabral appare favorito su Jovic, come esterni offensivi si candidano Ikoné e Saponara.

Anche per il Riga 4-3-3, con Deocleciano, Simkovic, Ilic in attacco.

Queste le probabili formazioni:

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Venuti, M. Quarta, Ranieri, Terzic, Barak, Mandragora, Maleh, Ikoné, Cabral, Saponara. All. Italiano

Rfs Riga (4-3-3): Ceriauskas, Vlalukin, Maksimenko, Dubra, Mares, Jatta, Panic, Zaleiko, Deocleciano, Simkovic, Ilic. All. Morozs

Foto: sito Fiorentina