Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Pafos

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Fiorentina e Pafos in Conference League. Come ha svelato Palladino dal 1′ ci sarà Pongracic in difesa. Le uniche conferme potrebbero essere quelle di Adli, protagonista anche a Como, e Beltran che, dalla trasferta di Lecce, in poi ha sbagliato ben poco alle spalle della punta. Gudmundsson ha lavorato in gruppo per la rifinitura ma non sarà tra i convocati, mentre Biraghi non è ancora al meglio e partirà dalla panchina, come ha detto il tecnico in conferenza. Parisi si candida per prendere il posto di Gosens come terzino sinistro. Sulla linea dei trequartisti dovrebbe agire Sottil, con Ikoné sull’altra fascia e Kouamé centravanti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Pongracic, Quarta , Parisi; Adli, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé.

Foto: Instagram Fiorentina