Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Fiorentina e Napoli per la diciannovesima giornata di Serie A. Antonio Conte deve fare a meno di Kvaratskhelia (affaticamento muscolare) e Politano (elongazione al muscolo soleo della gamba sinistra). Per questo motivo lancerà l’inedito tridente Neres-Lukaku-Spinazzola. Tutti a disposizione per Raffaele Palladino che deve sciogliere due ballottaggi Cataldi-Mandragora e Gudmundsson-Beltran.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. All. Conte

Foto: Instagram Napoli