Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Napoli

La 3a giornata di Serie A si chiude domani sera con la bella gara tra Fiorentina e Napoli al Franchi.

I viola, reduci dalle fatiche europee, possono fare alcuni cambi.

Jovic dovrebbe essere il titolare in attacco, con ai suoi fianchi Ikonè e Sottil. In porta torna Gollini.

In casa Napoli, a parte Demme, Spalletti ha tutti a disposizione e va verso la riconferma della squadra che ha vinto e convinto contro Verona e Monza.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Maleh; Ikone, Jovic, Sottil.

Allenatore: Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Mario Rui; Lobotka, Zielinski, Anguissa; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Spalletti.

Foto: twitter Fiorentina