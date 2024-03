Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Il posticipo del sabato Santo sera vede di fronte al Franchi, Fiorentina e Milan. Gara particolare, la prima dopo la scomparsa di Joe Barone, quasi due settimane fa.

In casa viola, il dubbio principale per Italiano riguarda la presenza di Nico Gonzalez dal primo minuto, rientrato dalla nazionale nella giornata di giovedì: pronto Ikoné al suo posto, nel caso le condizioni dell’argentino non siano ottimali. Allenamento a parte per Christensen, non al meglio dopo l’operazione. Per il resto, Belotti favorito davanti come punta, alle sue spalle, detto del ballottaggio Ikone-Nico Gonzalez, ci saranno Beltran e Sottil.

In casa Milan, diverse assenze per Pioli. Kjaer ha lavorato a parte e a Firenze non ci sarà, out anche Kalulu e Theo Hernandez (squalificato). In difesa la coppua Tomori-Thiaw, con il tedesco favorito su Gabbia. A destra Calabria, a sinistra Florenzi. Per il resto consueta formazione, con Reijnders e Bennacer in mediana, Pulisic, Loftus-Cheek e Giriud alle spalle di Giriud. Aggregati nuovamente Bartesaghi e Simic dalla Primavera.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli

Foto: twitter Fiorentina