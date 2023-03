Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Domani alle 20.45 scenderanno in campo, al Franchi, Fiorentina e Milan per la venticinquesima giornata di Serie A. Vincenzo Italiano schiererà l’ormai consueto 4-3-3. Tra i pali ci sarà Terracciano, al centro della difesa, invece, ci sarà la coppia composta da Igor e Nikola Milenkovic. Sulle corsie, invece, dovrebbe toccare a Dodò e Cristiano Biraghi. In mezzo al campo Amrabat sarà affiancato da Giacomo Bonaventura e Rolando Mandragora. Diversi ballottaggi, invece, in attacco. L’unico certo di una maglia da titolare sembra essere Nico Gonzalez. L’argentino dovrebbe essere affiancato da Riccardo Saponara e Arthur Cabral, in vantaggio su Luka Jovic. Pioli dovrebbe confermare la difesa a tre con il tedesco Thiaw insieme a Kalulu e Tomori. A centrocampo non ci sarà Krunic (squalificato), chance per Bennacer dal 1′ dopo l’infortunio. Sulla fascia destra Messias favorito su Calabria e Saelemaekers. In attacco mancheranno l’infortunato Diaz e lo squalificato Leao. Ci saranno De Ketelaere e Rebic alle spalle di Giroud.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara.

MILAN (3-4-1-2): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere; Rebic, Giroud.

Foto: Twitter Milan