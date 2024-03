Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Maccabi Haifa

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Fiorentina e Maccabi Haifa per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. In difesa tornerà Quarta a far coppia con Ranieri (Milenkovic è squalificato). Sugli esterni possibile chance dal primo minuto per Faraoni a destra, mentre a sinistra potrebbe trovar posto ancora Biraghi. A centrocampo Mandragora va verso la conferma, con Bonaventura (squalificato a Bergamo). Sulla trequarti riposo per Nico Gonzalez, almeno dal 1′. A destra giocherà Ikoné, con Sottil a sinistra. Dietro a Nzola dovrebbe esserci Beltran.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Ikoné, Beltran, Sottil; Nzola.

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Keouf; Simic, Seck, Gherson; Khandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalaili, Kinda; Pierrot. All. Dego

Foto: Instagram Fiorentina