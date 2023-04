Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Lech Poznan

Domani alle 18:45 scenderanno in campo, al Franchi, Fiorentina e Lech Poznan per la gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Amrabat, Ikoné e Brekalo. Tutti e tre alle prese con problemi fisici. In difesa potrebbero tornare Biraghi e Igor, assenti nell’ultima di campionato contro l’Atalanta. Sulla linea della trequarti Bonaventura prende il posto di Barak. Viaggia verso la conferma Cabral, ma il ballottaggio con Jovic sarà aperto fino all’ultimo secondo. Saponara e Nico Gonzalez a completare il tridente viola.

FIORENTINA(4-2-3-1): Terracciano, Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Cabral

LECH POZNAN(4-2-3-1): Bednarek; Pereira, Milic, Satka, Rebocho; Murawaski, Dagerstal; Skoras, Afonso Sousa, Velde; Ishak.

Foto: Twitter Fiorentina