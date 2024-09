Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

Domani alle 12.30 scenderanno in campo Fiorentina e Lazio per la quinta giornata di Serie A. Tra i pali confermato De Gea, nel terzetto davanti a lui Ranieri con Quarta e Biraghi, vista l’assenza a sorpresa di Pongracic. Corsie presidiate da Dodo e Gosens, verso la riproposizione la mediana di Bergamo con Bove e Mandragora ai lati di Cataldi regista. Davanti scalpita Gudmundsson ma dovrebbe cominciare fuori, almeno inizialmente, in favore di Colpani pronto a far coppia con Kean. Baroni non rischierà Castellanos. Davanti a Provedel, la linea difensiva a quattro sarà composta da Lazzari, Patric, Gila e il rientrante Pellegrini. In mediana turno di riposo per Rovella e chance dal primo minuto per l’ex Castrovilli al fianco di Matteo Guendouzi. Confermato Dia, con Zaccagni a sinistra e Tchaouna a destra dopo esser entrato bene contro il Verona. Ballottaggio aperto tra Pedro e Noslin, con lo spagnolo che a sorpresa parte in vantaggio rispetto all’olandese.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Biraghi, Ranieri, Quarta; Gosens, Mandragora, Cataldi, Bove, Dodò; Colpani, Kean.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Castrovilli; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia

Foto: Instagram Fiorentina