Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

Alle 20,45 domani, sfida per provare a tenere vivo il treno Champions tra Fiorentina e Lazio.

In casa viola alcuni cambi. Ballottaggio per la corsia sinistra fra Biraghi e Parisi con il capitano viola favorito. Ranieri affiancherà Milenkovic in difesa con M. Quarta in panchina Beltràn favorito su Belotti con Bonaventura che torna da trequartista.

Per la Lazio, possibile stesso 11 visto a Torino nel recupero, con l’eccezione di Casale e Lazzari in difesa per Gila e Hysaj. Assente anche Patric. Torna disponibile ma partirà dalla panchina Zaccagni così come Vecino. Ballottaggi Pedro-Isaksen e Immobile-Castellanos.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1) la probabile formazione: Terracciano; Kayodè, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikonè, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltràn. All. Italiano

LAZIO (4-3-3) la probabile formazione: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Foto: twitter Fiorentina