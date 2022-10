Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

Domani alle 20.45 Fiorentina–Lazio chiuderà la nona giornata della Serie A. In casa viola resistono almeno un paio di ballottaggi. In porta tornerà sicuramente Terracciano, fresco di rinnovo. A destra Dodò non dovrebbe partire dall’inizio, si valuta ancora una volta la presenza di Terzic, ma in vantaggio c’è comunque Venuti. Igor si è allenato venerdì col gruppo, ma difficilmente Italiano lo rischierà subito, quindi spazio a Milenkovic e Quarta. A centrocampo invece dovrebbero essere titolari Amrabat e Barak, il terzo posto se lo giocano Mandragora e Bonaventura. Davanti invece Jovic e Kouame confermati, con Ikonè che parte favorito su Nico Gonzalez, che non ha ancora 90′ nelle gambe, In casa Lazio, invece, ci sarà Provedel tra i pali, la coppia di difensori centrali che con tutta probabilità scenderà in campo dal 1’ al Franchi sarà quella composta da Romagnoli-Patric. Questo perché, nonostante l’ottima prestazione di Graz, Mario Gila è alle prese con un fastidio muscolare mentre l’ex capitano del Milan ha smaltito i problemi gastrointestinali avuti in Austria. In mezzo potrebbe riposare Luis Alberto con Vecino in pole su Basic. Davanti nessuno in discussione: Immobile sarà assistito da Felipe Anderson e Zaccagni.