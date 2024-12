Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Lask

Domani alle 18:45 scenderanno in campo Fiorentina e Lask per la quinta giornata di Conference League. Palladino ha annunciato che in porta ci sarà Tommaso Martinelli, giovane classe 2006, e che Biraghi sarà assente per scelta tecnica. Non convocati per dei problemi fisici, invece, Pongracic e Cataldi. In attacco confermato Kean.

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikone, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino

LASK (4-4-3): Jungwirth; Bogarde, Ziereis, Smolcic, Bello; Zulj, V. Berisha, Jovicic, Flecker; Entrup, Ljubicic. All.: Schopp.

Foto: Instagram Palladino