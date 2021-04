Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

Continua domani la 33a giornata di Serie A con un match molto sentito tra Fiorentina e Juventus prevista alle 15. Iachini non avrà Bonaventura squalificato ed è pronto ad affidarsi a Castrovilli con Pulgar e Amrabat. A destra potrebbe esserci Venuti con Biraghi a sinistra, ma occhio a Caceres che potrebbe essere schierato anche nei tre dietro. In avanti spazio alla coppia Ribery-Vlahovic. La Juventus ritrova Szczesny in porta, in difesa si ritrova la coppia Chiellini-Bonucci. Fuori Chiesa, Pirlo si affida a Cuadrado a destra con Alex Sandro a sinistra a fare il doppio ruolo. In attacco è testa a testa tra Morata e Dybala per affiancare Cristiano Ronaldo. Ecco le probabili dei due tecnici:

Fiorentina (3-5-2); Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

Juventus (4-4-2); Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.