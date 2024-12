Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Domani alle 18 scenderanno in campo Fiorentina e Inter per la quattordicesima giornata di Serie A. Dovrebbe recuperare Adli che andrà a comporre la linea a 3 di centrocampo con Cataldi e Bove. Da sciogliere il dubbio Gudmundsson. Inzaghi dovrà fare i conti cone le assenze in difesa: pronti Bastoni-de Vrij-Bisseck. Al centro nessun dubbio: chiavi in mano a Calhanoglu. Bastoni-Dimarco sarà l’asse sulla corsia sinistra mentre davanti Correa torna in panchina con Lautaro in tandem con Thuram.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Bove; Kean



INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram