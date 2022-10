Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Fiorentina e Inter per l’undicesima giornata di Serie A. Italiano dovrà fare a meno, ancora una volta, di Sottil, mentre recupera Jovic che ha svolto lavoro personalizzato (anche se, molto probabilmente, siederà in panchina). Per il resto, spazio alla miglior formazione: Terracciano tra i pali. Linea a quattro composta da Dodo e Biraghi sulle fasce e la coppia Milenkovic-Quarta al centro. Amrabat in cabina di regia con Barak e Bonaventura come mezzali. Il tridente sarà composto da Nico Gonzalez-Cabral-Kouamé. In casa Inter, invece, rimandato il ritorno di Lukaku. In porta ci sarà Onana davanti al camerunese giocheranno Skriniar, De Vrij e Acerbi. Non sarà toccato il centrocampo delle ultime uscite: Calhanoglu viaggia verso la conferma in cabina di regia, affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce, Darmian insidia Dumfries a destra, mentre Dimarco confermatissimo a sinistra. Il primo riguarda proprio l’attacco: ballottaggio Dzeko-Correa per fare coppia con Lautaro.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Gonzalez, Cabral, Kouamé