Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Hearts

Dopo la disfatta in campionato con la Lazio, la Fiorentina torna al Franchi per sfidare gli Hearts in Conference League, gara in programma domani alle 18.45.

Italiano deve fare ancora a meno di Sottil, nel 4-3-3, in avanti, possibile tridente Gonzalez, Cabral, Kouame. Per gli Hearts possibile 3-4-2-1, con McKay terminale offensivo.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Zurkowski, Amrabat, Barak; Gonzalez, Cabral, Kouame. Allenatore: Italiano.

HEART OF MIDLOTHIAN (3-4-2-1): Gordon; Smith, Kingsley, Cochrane; Atkinson, Grant, Kiomourtzoglou, Halliday; Ginnelly, Shankland, McKay. Allenatore: Neilson.

Foto: twitter Fiorentina