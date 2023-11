Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Genk

Gara importante per la Fiorentina, per il passaggio del turno in Conference League contro il Genk.

In casa viola, Italiano ritrova Kayode dopo l’infortunio alla caviglia: ci sarà lui nel ruolo di terzino destro. In porta, Christensen che tornerà titolare al posto di Terracciano. Italiano in conferenza ha annunciato le assenze di Bonaventura (per un affaticamento) e Mandragora (per febbre). Davanti Nzola in ballottaggio con Beltran.

Per il Genk, possibile 4-3-3, con Oyen, Zequiri e Paintsil in attacco.

Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Nico Gonzalez, Barak, Kouamè; Nzola. All. Italiano