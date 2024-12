Le ultimissime sulle probabili formazioni di Fiorentina-Empoli

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Fiorentina ed Empoli per i quarti di finale di Coppa Italia. Ballottaggio tra Terracciano e Martinelli tra i pali, anche se al momento sembra in vantaggio il primo, per il resto spazio a Kouamé davanti e a Kayode sulla fascia destra della difesa, Parisi si gioca con Biraghi lo slot da terzino sinistro. Attenzione in mediana dove Quarta potrebbe essere riproposto come in Conference League. In casa Azzurri, potrebbe riposare Pellegri con il ritorno dal 1′ di Sebastiano Esposito supportato da Maleh, ex di turno, e Gyasi o Ekong, mentre dietro reclama spazio De Sciglio. Ancora presto per vedere Fazzini, sulle fasce ballottaggi Cacace-Pezzella e Ebuehi-Sambia.

IORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Pongracic, Biraghi; Adli, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouamé. Allenatore: Palladino

EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Henderson, Anjorin, Cacace; Gyasi, Maleh; Esposito. Allenatore: D’Aversa.

Foto: Instagram Palladino